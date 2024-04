Jackpot 24.04.2024

Sechsfachjackpot bei Lotto 6 aus 45!

Und auch heute niemand, der die richtigen Zahlen getippt hat. Es gibt daher um 5,6 Mio. mehr in der nächsten Ziehung im ersten Gewinnrang.

Der Jackpot ist erneut nicht geknackt worden, in Österreich gibt es schon einen Sechsfachjackpot. Am Sonntag wird es daher um 7 Mio. Euro gehen, wenn man den Jackpot-Sechser alleine erspielt.



