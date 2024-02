Jackpot 31.01.2024

Fünffachjackpot in Österreich

Noch vor den Ferien erhalten wir einen noch größeren Topf beim Lotto 6 aus 45, denn es gab Mittwoch wieder keinen richtigen Sechser.

Die 4,8 Mio. Euro im ersten Rang wandern in die nächste Runde am Sonntag. Erwartet werden dann 6 Mio. Euro, wenn es einen Solosechser geben sollte. Unsere Datenbank der Glückszahlen ist gefüllt und erlaubt es, Ihre persönlichen sechs Richtigen ausfindig zu machen. Viel Erfolg!

