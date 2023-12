Gewinne 09.12.2023

240 Mio. Euro - Rekordgewinn in Österreich

Noch nie gab es so viel Geld beim Euromillionenjackpot, die Maximalsumme ging auch noch nach Österreich.

Die bisherige Rekordsumme eines Lottogewinns in Österreich lag bei etwas über 70 Mio. Euro, nun brachte der Euromillionenjackpot einen Solosechser von 240 Mio. Euro und damit einen neuen Rekord im Lande. Der bisherige Rekord bei Euromillionen war bei 230 Mio. Euro, auch dort gibt es also einen neuen Rekord zu vermelden.



Bisher konnten 20 Gewinner der 5+2 Richtigen im Euromillionen-Lotto in Österreich gefunden werden, der letzte Spieler eben mit dem Rekord. Er hatte 20 Tipps abgegeben, der letzte seiner Reihe war der Glückstreffer.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Euromillionen #Österreich #Rekord







