Jackpot 29.11.2023

4fach-Jackpot: 3,4 Mio. verbleiben im Pot

Der Jackpot im zweiten Rang wurde geknackt, die 6 aus 45 im Lotto aber nicht. In der kommenden Ziehung wartet daher ein Vierfachjackpot.

Am Sonntag werden für die richtigen sechs Zahlen rund 4,5 Mio. Euro im Topf erwartet. Jedenfalls steigt die Nachfrage nach guten Lottotipps, unsere Ziehungsdatenbank und Lottozahlenstatistik ist daher für alle Anfragen gut gefüllt!

#Jackpot #Österreich #Lotto







