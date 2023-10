Jackpot 02.10.2023

Doppel- und Singlejackpot in Österreich

Beim Lotto 6 aus 45 gibt es im ersten Rang einen Doppeljackpot für den richtigen Sechser und einen einfachen Jackpot für den 5er mit Zusatzzahl.

Im ersten Rang bleiben 1,5 Mio. Euro im Topf, nachdem es wieder keinen Sechser gab. Zusätzlich wurde durch das Ausbleiben eines Fünfers mit Zusatzzahl auch noch im zweiten Rang etwa 120.000 Euro im Jackpot belassen.

