Im Lotto gewonnen - 5 Tipps, was jetzt zu tun ist

Für die meisten Menschen bleibt es ein unerreichbarer Traum. Der Lottogewinn ist selten, zumindest wenn er in Millionenhöhe geht. Und doch trifft es immer wieder Menschen aus der Mitte der Gesellschaft.

Menschen ohne Einkommen, Menschen mit geringem Einkommen. Der Moment, wenn die Ziehung die eigenen Zahlen anzeigt, verändert das ganze Leben. Aber wie geht man mit dem plötzlichen Reichtum um? Hier kommen die fünf wichtigsten Tipps, was nach dem Lottogewinn zu tun ist.



Ruhe bewahren - keinen Übereifer an den Tag legen



Der Euromillionen Jackpot ist geknackt und der Gewinner ist man selbst. Ein solcher Moment brennt sich für den Rest des Lebens ins eigene Gedächtnis ein. Im Überschwang der Gefühle brennt das Bedürfnis unter den Nägeln, jedem das eigene Glück mitzuteilen.



Böser Fehler, denn nicht jeder freut sich mit dem Gewinner, Neider spielen immer eine Rolle. Bei Bekanntgabe des Gewinns lohnt es sich daher ruhig zu bleiben und alles erst einmal 'sacken' zu lassen.



Mit der Lottogesellschaft in Verbindung setzen



Wenn die Zahlen auf dem Schein übereinstimmen, wird es Zeit die Lottogesellschaft zu kontaktieren. Rund 8 Milliarden Euro Umsatz generieren die Lottogesellschaften jedes Jahr, ein großer Teil der Zocker spielt heute online. Das hat einen Vorteil, denn wenn das Konto hinterlegt ist, werden Gewinne automatisch ausgezahlt.



Vermögensberatung nutzen - wohin mit dem Geld?



Wer plötzlich im Geld schwimmt, ist schnell überfordert und weiß nicht wohin damit. Ein Vermögensberater kann bei großen Gewinnen Abhilfe schaffen, denn er berät zu sinnvollen Kapitalanlagen. Einfach alles auf den Kopf hauen ist keine gute Idee, denn das führt dann schnell zu einer ungewollten Pleite. Stattdessen lohnt es sich, ein paar eigene Wünsche zu erfüllen und einen großen Teil des Geldes anzulegen. Damit lässt sich die Zukunft absichern, für die eigene Familie, aber auch für kommende Generationen.



Entscheidungen treffen - hier gibt es viel zu tun



Wenn die richtigen Lottozahlen gezogen wurden, verändern sich die finanziellen Mittel rapide. Viele Lottogewinner hatten vorher nicht übermäßig viel Geld, sondern lebten ein durchschnittliches Leben.



Wenn nun plötzlich finanzielle Freiheit für den Rest des Lebens herrscht, gibt es viel zu tun. Es müssen Entscheidungen über die Zukunft getroffen werden. Wird der Beruf weiter ausgeführt? Bleibt man in der jetzigen Wohnung oder im Haus wohnen? Wer wird über den Gewinn informiert, wer bekommt womöglich etwas ab? Solche Entscheidungen sollte man nur treffen, wenn der Gewinn bereits realisiert wurde.



Das Geld in Empfang nehmen



Bislang war der höchste Jackpot in Deutschland 45 Millionen schwer. Zu viel Geld, um es bar in einer Lottoannahmestelle auszuzahlen. Bis die Kohle also auf dem Konto landet, vergeht eine Zeit. Erstmal muss der Schein bei der Lottogesellschaft eingereicht werden, dann wird dessen Echtheit geprüft.



Sobald das passiert ist, weist die Lotteriegesellschaft das Geld zur Auszahlung an. Dann sollten noch 2 bis 3 Tage (normale Überweisungsdauer) ins Land ziehen, bis sich beim Onlinebanking plötzlich eine Veränderung ergibt. Auf einmal sind da verdammt viele Nullen auf dem Kontoauszug. Das ist der Moment, wo Gewinner ihren Lottogewinn richtig realisieren.

