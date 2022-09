Jackpot 21.09.2022

Ein Jackpot geknackt, Vierfachjackpot für nächsten Sechser

Der Fünfer mit Zusatzzahl wurde gleich zweimal gefunden, beim Lotto 6 aus 45 gab es dank der langen Wartezeit zuvor trotzdem hohe Gewinne dafür. Beim Sechser muss man weiter warten.

Demnach gibt es am Sonntag jetzt einen Vierfachjackpot im ersten Rang, 2,8 Mio. wandern im Topf weiter zur nächsten Ziehung. Die große Gewinnsumme im zweiten Rang teilen sich zwei Spieler, die fast 200.000 jeweils bekommen - dort geht es also Sonntag wieder regulär mit neuem Spieleinsatz weiter.



Der Vierfachjackpot am Sonntag für den richtigen Sechser im Lotto 6 aus 45 wird in der Prognose mit 4 Mio. Euro geführt, da geht es also wieder um große Gewinne. Unsere Zahlenstatistik ist gefüllt und wartet auf Ihre Analysen!

