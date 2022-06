Jackpot 19.06.2022

Vierfachjackpot im ersten Rang

Zwar wurde der Fünfer mit Zusatzzahl mehrfach geknackt, doch im ersten Rang gibt es erneut einen Jackpot. Damit bleiben 3,2 Mio. im Topf und werden Mittwoch zusätzlich ausgespielt.

Es geht bei der kommenden Mittwochsziehung für den richtigen Sechser im Lotto 6 aus 45 gesamt um etwa 4,2 Millionen Euro. Unsere Ziehungsstatistik ist aktuell, wir wünschen Ihnen damit viel Erfolg bei der Millionengewinnsumme!

