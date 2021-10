Jackpot 11.10.2021

4fach Jackpot und mehr nach dem Wochenende

Der Bonus-Freitag hat keinen Sechser gebracht, der Sonntag auch nicht. Und selbst der Fünfer mit Zusatzzahl blieb einen Gewinner schuldig.

Und das bedeutet, dass die kommende Ziehung am Mittwoch besonders spannend wird. Im ersten Rang ein Vierfachjackpot, im zweiten ein Jackpot - und demnach viel Geld, das bei der Lottoziehung ausgespielt wird. Alleine im höchsten Rang wandern drei Millionen zusätzlich weiter in die Mittwochs-Runde. Wir wünschen viel Erfolg beim Gewinnen der rund 4 Mio, die für den Sechser im Lotto 6 aus 45 erwartet werden.

