Jackpot 12.04.2021

Dreifachjackpot, 5+ZZ wurde geknackt

Nachdem nach der Bonusziehung auch am Sonntag niemand die sechs Richtigen im Lotto 6 aus 45 gefunden hatte, gibt es Mittwoch einen neuerlichen Dreifachjackpot.

Im zweiten Rang, dem Fünfer mit Zusatzzahl, wurde der Jackpot aber geknackt. Auch am Sonntag durften sich also einige Spieler über Extra-Euro freuen. Am Mittwoch jedoch wandern 2,2 Mio. Euro in den höchsten Rang zusätzlich zur Ausspielung, da geht es dann wieder um richtig viel Gewinn - 3 Mio. werden für sechs Richtige warten.

