Aktion 07.03.2021

Bonus-Ziehung im Lotto am 12.3.2021

Bei Lotto 6 aus 45 steht die nächste Bonus-Ziehung an. Mitte März gibt es wieder eine zusätzliche Ziehung am Freitag.

Die Bonusziehung ist zwar abseits der Regel, dass Lotto immer am Mittwoch und Sonntag stattfindet, aber auch diese wird ganz normal abgehalten. Es gibt also all das, was man bei Lotto sonst auch geboten bekommt - vielleicht sogar wieder einen Jackpot.

