Jackpot 17.02.2021

5fach-Jackpot am Sonntag

Und auch heute keine sechs Richtigen beim Lotto 6 aus 45. Und damit wandern 5 Mio. Euro in den Topf.

Der nächste Fünffachjackpot am Sonntag bietet also einen riesigen Jackpot, der auf einen Gewinner wartet. 6,6 Mio. Euro werden im höchsten Rang ausgespielt.



Da die Annahmestellen wieder gut besucht werden können, dürfte die Chance auf einen Sieger im Lotto auch größer sein als im Lockdown, wo die Onlinespieler die breite Masse ausgemacht haben. Wir wünschen jedenfalls viel Erfolg und haben die Lotto-Datenbank für Ihre persönlichen Glückszahlen aktualisiert.

