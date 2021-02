Jackpot 14.02.2021

Lotto: 4fach-Jackpot in Österreich

Beim Lotto 6 aus 45 gab es erneut keinen richtigen Sechser, nach der Bonus-Ziehung ist auch am Sonntag kein Tipp als Gewinner hervorgegangen.

3,6 Mio. Euro aus dem höchsten Rang landen daher wieder im Jackpot, es geht da dann um etwa 5 Mio. Euro im österreichischen Lotto 6 aus 45 bei der kommenden Lottoziehung. Der Vierfachjackpot in Österreich könnte schon am Mittwoch bei der nächsten Ziehung geknackt werden.



Unsere Zahlenanalysen aufgrund der Datenbank bisheriger Ziehungen finden Sie in unserer Datenbank kostenlos abrufbar. Wir wünschen viel Erfolg bei der kommenden Ziehung!

