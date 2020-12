Jackpot 24.12.2020

Sechsfach-Jackpot!

Vor Weihnachten hat niemand den Topf gewonnen und so erhöht sich der Jackpot am Sonntag auf 8 Mio.Euro!

Die rund 7 Mio. Euro aus dem Mittwochs-Jackpot werden weitergereicht und ein neuer Sechsfach-Jackpot wartet im Lotto 6 aus 45 im weihnachtlichen Österreich. Die Chancen stehen im Lockdown gut, dass hohe Einzelgewinne zu erzielen sind! Wir wünschen neben frohen Festtagen auch viel Erfolg bei der nächsten Ziehung!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lotto #Jackpot #Österreich







Auch interessant!

Lottoglück zu Weihnachten? 5fach-Jackpot!

Am Sonntag gab es wieder keine sechs Richtigen auf den Lottoscheinen in Österreich. Am Mittwoch direkt vo...



Solo-Sechser mit 7,7 Mio. Gewinn

Der Sechsfach-Jackpot wurde geknackt: Ein einzelner Gewinner freut sich auf den Riesengewinn....



Drei knacken den Sechsfach-Jackpot

Drei Gewinner freuen sich über je rund 3 Mio. Euro aus Lotto 6 aus 45! Bei der heutigen Ziehung wurde der...



Erster Siebenfach-Jackpot im Lotto 6 aus 45

Wir haben es geahnt und da ist er nun. Der erste 7fach-Jackpot im Lotto 6 aus 45 in Österreich ist am Mit...