Jackpot 17.12.2020

Einmal mehr kein Sechser: 4fach-Jackpot

Beim Lotto 6 aus 45 geht es am Sonntag daher um 5,3 Mio. Euro, die man mit sechs Richtigen abstauben kann.

Wenn wir uns an die letzten Jahre erinnern, könnte der Topf zum Geschenk rund um Weihnachten werden. Damals - 2017 - hat sich der Jackpot ordentlich vergrößert, bis die Riesensumme vergeben werden konnte. Ob auch dieses Jahr das Christkind spendabel mit Rekord-Jackpot für den glücklichen Gewinner wird?

