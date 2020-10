Jackpot 29.10.2020

Jackpot geknackt, aber 1 Mio. garantierter Gewinn

Bei Lotto 6 aus 45 wurde der Jackpot vergeben. Doch auch bei der nächsten Ziehung wartet wieder viel Geld auf den richtigen 6er.

Es gibt wieder 1 Mio. garantierten Gewinn im ersten Rang. Damit ist auch am Sonntag wieder viel Geld im Spiel, wenn die sechs Richtigen gezogen werden.

