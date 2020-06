Lotto 18.06.2020

Extra-Million bei 6 aus 45

Mit einer weiteren Sonderziehung am Freitag spielt Lotto 6 aus 45 in Österreich eine Million Euro aus.

Die Bonus-Ziehung am 29.6. wird mit einer Million Euro aufgefettet, man darf sich da also über einen guten Sechser im ersten Rang freuen. Ansonsten gelten in der Sonderziehung die gleichen Regeln, die nächste normale Ziehung ist dann wieder für den Sonntag geplant.

