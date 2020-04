Gewinne 22.04.2020

Solo-Sechser mit 7,7 Mio. Gewinn

Der Sechsfach-Jackpot wurde geknackt: Ein einzelner Gewinner freut sich auf den Riesengewinn.

Damit gibt es keinen neuen 7er-Jackpot in der Corona-Zeit, dafür aber einen Multimillionär mehr. Am Sonntag geht es dann wieder in eine normale Runde, eine Mio. Euro sind aber garantiert im ersten Rang zu gewinnen.

