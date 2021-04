Lotto: Hat mein Tipp gewonnen?

Die Abfrage der Lotto-Gewinne zu einem Lottoschein ist einfach auch im Internet möglich. Man braucht nur die Nummer auf der Quittung, um den Gewinn dazu zu ermitteln.

Wir haben den Zugang zur Gewinner-Datenbank für Lotto 6 aus 45 für Sie hier verlinkt, Sie brauchen daher nur die Quittungsnummer am Lottoschein, den Sie bei der Aufgabe erhalten haben. Egal, welche Art Tipp das war, mit der Nummer am Schein erhalten Sie rasch Auskunft über Ihren Gewinn, auch dann, wenn Sie den Lottoschein nicht im Internet selbst aufgegeben haben.



Quittungsnummer:





Die Abfrage der Lottogewinne zu einem Lottoschein ist für drei Jahre nach dem Spiel vorgesehen, das neueste Spiel ist recht rasch nach der Ziehung auch abfragbar. Sich am Tag nach der Ziehung über Gewinne schlau zu machen, ist also praktisch immer möglich.



Wenn Sie im Internet gespielt haben, ist die Sache noch einfacher möglich. Dort, wo Sie das Login für das Lottospiel ausgeführt haben, findet sich auch das Spielergebnis und der Gewinn wird nicht nur ausgewiesen, sondern auch gleich ausbezahlt.



Wenn es um vergangene Spiele geht, so kann man Zahlen und Tipps auch auf Gewinne und Gewinnpotential prüfen. Wir haben dazu die Ziehungsdatenbank erfasst. Darin kann man blättern, aber auch Zahlen und Tipps suchen.

