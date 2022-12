Jackpot 12.12.2022



Sechsfachjackpot im Lotto 6 aus 45

In Österreich gab es auch am Wochenende keinen Spieler, der die sechs richtigen Zahlen getippt hat. Mittwoch geht es daher in eine Sechsfach-Jackpot-Runde.

Fast 6 Mio. Euro bleiben im ersten Rang im Jackpot, gesamt geht es im Lotto dann um fast 8 Mio. Euro für die sechs Richtigen im Lotto. Und wer weiss, vielleicht ist es wie in den letzten Jahren, wo es rund um Weihnachten und Neujahr so weiter ging mit den Jackpots!

Foto: Fiedels/Adobe Stock

