Jackpot 08.05.2022

Dreifach und Zweifachjackpot gleichzeitig

Während im ersten Rang wieder kein richtiger Sechser im Lotto gefunden wurde, ist auch im zweiten Rang ein mehrfacher Jackpot zu vermelden. Lotto 6 aus 45 hat gleich zwei große Jackpots!

Am Mittwoch geht es daher um einen Dreifachjackpot im ersten Rang, bei dem 2,5 Mio. Euro weitergereicht werden. Und der Fünfer mit Zusatzzahl wurde erneut nicht gefunden, der Doppeljackpot geht fast mit einer Viertelmillion Euro zusätzlich im Topf in die nächste Runde.



Die Lotterien rechnen also mit 3,5 Mio. Euro für den richtigen Jackpot-Sechser am Mittwoch. Wir wünschen viel Erfolg beim Knacken des mehrfachen Mehrfachjackpots!

#Lotto #Jackpot #Österreich







