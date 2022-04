Jackpot 27.04.2022

Zweithöchster Lottogewinn

Solosechser mit fast 10 Mio. Euro beim zweiten Siebenfachjackpot im Lotto 6 aus 45 schafft es in die Top-Liste der höchsten Lottogewinne.

Ein Sechser nach Siebenfachjackpot mit mehr als 9,8 Mio. Euro Oberösterreicher holte sich mit seinem Solo-Sechser den zweithöchsten Gewinn der Lotto-Geschichte. Der zweite Siebenfachjackpot in den mehr als 35 Jahren Lotto ist Geschichte, ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich beendete mit einem Sechser und damit mit einem Gewinn von 9.802.237,50 Euro diese nicht alltäglich Jackpot-Serie.



Insgesamt wurden für die Ziehung am Mittwoch 11,9 Millionen Tipps abgegeben, was die Sechser-Gewinnsumme auf nahezu 10 Millionen Euro steigen ließ. Der 9,8 Millionen schwere Solo-Sechser ist der zweithöchste jemals erzielte Lotto Gewinn in Österreich.

