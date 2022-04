Jackpot 14.04.2022

4-fach-Jackpot am Osterwochenende

2,8 Mio. Euro waren im Lotto 6 aus 45 Topf am Mittwoch und wurden nicht abgeholt. Nun wartet ein Vierfachjackpot am Ostersonntag!

Es geht dabei um 4 Mio. Euro im ersten Rang, also für den richtigen Sechser im Lotto. Nicht nur Eier dürften so am Wochenende für Überraschungen sorgen, sondern auch die Kugeln mit den Lottozahlen. Und wer weiß, vielleicht gibt es nächste Woche schon wieder einen 5fach-Jackpot, wenn niemand die richtigen Zahlen erratet!

