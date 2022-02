Jackpot 11.02.2022

Vierfach-Jackpot in Österreich!

Und auch in der Bonus-Ziehung hat niemand die sechs Richtigen im Lotto 6 aus 45 gefunden - am Sonntag geht es daher in einem Jackpot um zusätzlich 3,3 Mio. Euro.

Neben den Einsätzen, die getätigt werden, sind im ersten Rang über 3 Mio. Euro geblieben und machen den Vierfachjackpot am Sonntag zusätzlich spannend.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Lotto #Österreich







Auch interessant!

Dreifachjackpot, zweiter Rang geknackt

Am Freitag gibt es eine Bonus-Ziehung und auch einen Dreifachjackpot mit gutem Gewinnpotential. Der Fünfe...



Jackpots in zwei Lotto 6 aus 45-Rängen

1,6 Mio. wandern im ersten Rang in den Jackpot, über 124000 Euro im zweiten Rang (5er mit Zusatzzahl) in ...