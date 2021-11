Jackpot 18.11.2021

3 Mio. mehr im Vierfachjackpot

Kein Sechser am Mittwoch, daher wandern die 3 Mio. Euro am Sonntag in den Topf. Auch im zweiten Rang gibt es einen Jackpot.

Vierfach-Jackpot im Sechser und einfacher im Rang 5 plus Zusatzzahl: In Österreichs Lotto 6 aus 45 geht es am Sonntag wieder um einen schönen Geldbetrag. Wir wünschen viel Erfolg mit unserer Zahlen-Statistik!

#Lotto #Jackpot #Österreich







