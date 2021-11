Jackpot 04.11.2021

Fünffach-Jackpot in Österreich

Auch Mittwoch erneut kein Sechser, damit gibt es am Sonntag einen Fünffach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45.

Die über 4,5 Mio. Euro, die kein Spieler im ersten Rang abgeholt hat, wandern daher in den Topf am Sonntag, wo es für den richtigen Sechser um etwa 6 Mio. Euro geht. Wir wünschen viel Erfolg!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Lotto #Österreich







Auch interessant!

Mittwoch: Vierfach-Jackpot

Und wieder kein richtiger Secher am Halloween-Monatsende. Am Mittwoch wird daher 3,4 Mio. Euro zusätzlich...



Fünffach-Jackpot am Sonntag

Zwar wurden die 5er mit Zusatzzahl mit schöner Gewinnsumme getroffen, im Lotto 6 aus 45 gab es aber keine...



Wieder zwei Jackpots gleichzeitig!

Nachdem die Lotto 6 aus 45-Bonusziehung den Solo-Sechser mit Vierfachjackpot gebracht hat, wurde am Sonnt...



Sechsfachjackpot am Mittwoch

Auch der Fünffach-Jackpot wurde heute nicht geknackt. Damit wandern die über 7 Mio. Euro im höchsten Rang...



5fach Jackpot in Österreich

Und wieder kein richtiger Sechser am Mittwoch, am Sonntag ist der Jackpot bei Lotto 6 aus 45 daher wieder...