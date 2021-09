Jackpot 08.09.2021

Vierfach-Jackpot und großer zweiter Rang

276000 Euro hat der einzelne Fünfer mit Zusatzzahl heute eingespielt, für den kommenden Sechser geht es um noch viel mehr. Ein Vierfach-Jackpot steht nämlich an!

Und damit wandern erneut 3,5 Mio. in den Jackpot, die zusätzlich zu den Spielsummen im ersten Rang ausgespielt werden. 4,4 Mio. werden daher erwartet, wenn es in der kommenden Runde einen Sechser geben sollte!



Wer diese Runde nutzen will, muss sich allerdings beeilen, denn am Freitag findet eine Zusatzziehung statt. Die nächste reguläre Ziehung ist dann wieder am Sonntag - und wer weiß, vielleicht ist da dann ein 5-fach-Jackpot abzuholen, diese Konstellation gab es bereits...

#Jackpot #Lotto #Bonus #Sonderziehung







