Jackpot 31.01.2021

Sechsfachjackpot am Mittwoch

Auch der Fünffach-Jackpot wurde heute nicht geknackt. Damit wandern die über 7 Mio. Euro im höchsten Rang in das nächste Monat, wo 10 Mio. Euro auf einen Gewinner warten!

Kein Sechser und das bereits zum sechsten Mal. Es geht nun um 10 Mio. Euro im Jackpot bei sechs aus 45 in Österreich.



Lottozahlen Datenbank



Die Datenbank ist gefüttert und liefert Tipps für Ihren Lottoschein. Wir wünschen viel Erfolg!

