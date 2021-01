Jackpot 28.01.2021

5fach Jackpot in Österreich

Und wieder kein richtiger Sechser am Mittwoch, am Sonntag ist der Jackpot bei Lotto 6 aus 45 daher wieder randvoll.

Fünfeinhalb Millionen bleiben daher im Topf liegen und ergänzen die Einsätze der Lottospieler im ersten Rang. Wer den Jackpot knackt, kann sich über einen Riesengewinn freuen, gesamt werden immerhin 7 Mio. Euro erwartet!



Wir verweisen auf unsere Lottodatenbank und wünschen viel Erfolg damit bei der kommenden Ziehung.

