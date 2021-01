Jackpot 21.01.2021

2,7 Mio. verbleiben im Dreifach-Jackpot

Beim Lotto 6 aus 45 gab es erneut keinen Spieler, der die sechs Zahlen erraten hätte. Damit geht die nächste Runde am Sonntag um einen dreifachen Jackpot.

Doch nicht nur das, auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es keinen Gewinner, auch da ist ein Jackpot angesagt. Mitgenommen in die nächsten Runde wird hier immerhin ein sechstelliger Eurobetrag auch in diesem Rang. Und im höchsten Rang werden es immerhin 3,8 Mio. Euro sein, die man ergattern kann!



Die aktuelle Statistik der Gewinnerzahlen im Lotto 6 aus 45 ist in unserer Datenbank zur Analyse bereit, wir wünschen viel Erfolg bei der kommenden Lottoziehung mit Ihrem persönlichen Set der besten Lottozahlen!

Lotto 6 aus 45

Das Lotto-Spiel der österreichischen Lotterien erfreut sich extremer Beliebtheit nicht nur in Österreich....