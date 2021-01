Jackpot 07.01.2021

Mit Jackpot in die Bonus-Ziehung

Weil es am Mittwoch keinen Sechser gab findet die Sonderziehung am Freitag, 8.1.2021 nicht nur mit einer Verlosung, sondern auch einem Jackpot statt.

Mehr als 700.000 Euro wandern in den Topf, 300.000 werden ohnehin extra unter allen gespielten Tipps verlost. Details dazu finden Sie in unserem verlinkten Artikel unterhalb, die Statistik der Lottozahlen in der Datenbank.

