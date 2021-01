Lotto 31.12.2020

Nächste Bonus-Ziehung am 8.1.

Es muss nicht Freitag der 13. sein, um eine Zusatzziehung im Lotto 6 aus 45 zu erhalten. Auch im Jänner 2021 gibt es eine.

Nicht nur die zusätzliche Ziehung abseits der Reihe steht da am Programm, auch ein zusätzlicher Gewinn von 300.000 Euro wird ausgelobt. Unter allen Tipps wird dieser verlost, d.h. jeder kann gewinnen.



Zuvor gibt es aber am Sonntag noch einen Jackpot, denn am letzten Ziehungs-Tag im alten Jahr gab es wieder einmal keinen richtigen Sechser. Es geht da zumindest um 1,6 Mio. Euro im ersten Rang.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lotto #Ziehung #Gewinnspiel #Jackpot







